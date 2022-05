Philippe DE VOS

Tout d'abord, allez ici lire : (inscription gratuite)



https://www.monbestseller.com/manuscrit/12051-les-7-travaux-de-virgile



Ensuite vous penserez à moi pour un travail en PAO et/ou en écriture !!!! Surtout en écriture !



J'ai de nombreuses années d'expérience dans la presse, 13 années dans la presse informatique mensuelle, 7 années dans la presse gratuite et le reste en presse automobile (magazines), magazine sur l'éducation.

Parallèlement à cela, j'écris depuis toujours – romans et nouvelles – dont je donne les liens dans ce CV, rubrique "écriture".

N'hésitez pas à me proposer du travail lié à l'écriture. Rien de mieux que de me lire pour connaître ce que je peux vous apporter !



Maîtrise et connaissance des logiciels suivants :

Adobe Indesign CC

Adobe Photoshop CC

Quark Xpress, version 8 et plus

Des notions d’Illustrator, Word, Excel,

utilisation quotidienne d’Internet et ses outils de recherche



Mes dernières expériences professionnelles :



(2014-2015)

Travail graphique sur la création du magazine "La revue de l'éducation" en téléchargement ici :

https://indd.adobe.com/view/08e4f132-c2dc-45b6-8940-3d2ee4596fa5



(2012/2013/2014)

Remplacement au groupe Hommell (Groupe de presse spécialisé dans la presse automobile / Saint Cloud) - Travail sur les titres Échappement et Échappement Classic / Auto Hebdo



(1998/2011)

1er rédacteur graphiste - Magazines Windows News - Internet Pratique - Le magazine Officiel Windows - Leurs Hors séries et produits dérivés



Parallèlement à ces fonctions, je travaille sur la création d'un ouvrage sur les auteurs de romans policier, maquette et écriture, recherche iconographique…



J'ai aussi créé de A à Z un magazine Polar, BD, SF pour lequel je recherche un éditeur. Il est en téléchargement ici :

https://indd.adobe.com/view/829476d9-3b75-4cc8-9aa1-535ff9287102

Le must pour moi serait d'intégrer une maison d'édition où je pourrai à la fois intervenir dans la lecture, l'écriture, la recherche iconographique ainsi que la maquette.

Mais je reste ouvert à toute opportunité de maquette, voire d'écriture ou n'importe quelle intervention sur un magazine.

L'une de mes autres créations : https://indd.adobe.com/view/b1ef87cfd4c1-428b-8208-dde489d79abc



Mes compétences :

Mise en page

Communication

PAO

Édition

Presse

Graphiste

Print

Maquettiste

Ecriture