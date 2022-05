Directeur d'établissements publics industriels, commerciaux, administratifs.



En charge de la gestion des infrastructures et du développement économique et logistique ; maître d'ouvrage d'investissements techniquement, environnementalement et financièrement sensibles ; pilote de réformes aux enjeux sociaux affirmés.



Volontaire et dynamique - Homme d'équilibre et de compromis, pour l’atteinte de ses objectifs - Déterminé.