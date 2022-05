Philippe DEJEAN

Ingénieur en Génie Mécanique - 3 expériences R&D complémentaires au service d'une même passion :



1) Valeo : 4 ans -- > Ingénieur études avancées (serrures automobiles) et responsable technique "RFQ"



2) Autoliv : 7 ans -- > Chef de projets et responsable d'une équipe technique de 5 personnes (air bag frontaux / spécialiste Toyota)



3) Wilo : depuis 2008 -- > Directeur technique / Responsable R&D d'une équipe de 20 personnes (pompes hydrauliques centrifuges - circulateurs)

-- > BE mécanique / BE électrotechnique et électronique / Laboratoire / gestion de projets / Propriété intellectuelle / Animation de l' ingénierie simultanée

-- > Management de l'équipe / Gestion budgétaire (frais et investissements)

-- > Innovation / Développements nouveaux produits / Gestion de la vie série

-- > Pilotage des projets internationaux (Multi sites)



Mes compétences :

Ingénierie simultanée

Management de la R&D

Gestion de projets internationaux

Certifications ISO et processus R&D