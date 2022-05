Consultant SAP HCM depuis 2001, j'évolue dans l'univers des SIRH depuis plus de 11 ans,

Je suis spécialisé dans les domaines de la Gestion Administrative, La Gestion Organisationnelle, La Gestion des "Talents", ....



J'ai de multiples expériences sur toutes les phases de projet de mise en oeuvre de SIRH partie AMOE/ AMOA.



Si vous souhaitez avoir plus de détails sur mon parcours et mieux me connaitre, n'hésitez pas à me contacter.



Philippe DEKENS



Mes compétences :

Polyvalent

Disponibilité