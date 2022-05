Philippe DEKERCK

Je suis ingénieur agronome et ai une expérience confirmée du travail dans les pays en développement. J’ai travaillé dans plusieurs pays dans le domaine de la sécurité alimentaire ainsi que dans des projets de développement rural intégré comportant de multiples composantes dont l'appui aux Organisations communautaires qui est l'aboutissement de ce type de projets.

J'ai également participé/organisé la formulation et mise en œuvre de divers Plans d'actions/programmes et Budgets, et Programmes. Je suis particulièrement familier avec la gestion du cycle du projet et la gestion axée résultats.

Enfin, j'ai acquis une expérience quant au développement de procédures administratives, de gestion comptable et financière.

Je travaille dans une option de durabilité et d'autonomisation. Je suis également familier avec la gestion et la formation de large équipe.

Afin d'atteindre les objectifs fixés, et ceci dans le cadre d'une gestion saine, j'ai également été amené à développer une expérience des relations avec différents organismes nationaux et internationaux, les autorités locales et administratives, y compris en matière de gestion et de management.



Mes compétences :

Agriculture

Gestion de projet

Gestion

Développement

Agronomie

Informatique

Langues

Polyvalence

Finance

Administration

Disponibilité