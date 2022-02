Philippe GERITS

Artiste peintre-sculpteur (toiles huile etc..) + sculptures sur bois / pierre / terre cuite / sculptures mixes / monumentales ...)

suivi cours à l'Académie Meunier (Etterbeek) + ateliers de sculptures (atelier Hung + Libramont)

Nombreuses expositions d'ensembles et individuelles de par le monde (Belgique / France / Espagne / Italie / USA (New York) etc...

Plusieurs références visibles (Achouffe: pierre naturelle du pays: sculpture monumentale) + Marche en Famenne (sculpture pierre bleue granite) en cours: sculpture monumentale haut. X largeur: 2m X 2m.

Actuellement retraité et donc libre et travaille en freelance dans la création artistique.

Ancien coopérant humanitaire pour l'Afrique (Sénégal + RD.Congo) travail pour les enfants vulnérables (enfants-soldats; enfants de rue; enfants dits sorciers;par la création et développement d'écoles de formation professionnelles en brousse



Mes compétences :

Arts plastiques

Ingénieur

social enfance abandonnée

gestion d'écoles professionnelles