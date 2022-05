Philippe DEL RIO

Après avoir réalisé un parcours de quinze années en tant que manager dans la grande distribution, je me suis dirigé vers le conseil en management et en organisation auprès des entreprises.

J'ai occupé pendant cinq ans des fonctions de direction générale au sein d'un cabinet de conseil en ressources humaines de la région PACA.

J'ai créé en 2005 la structure que je dirige actuellement où nous développons des prestations de conseil et de formation dans les domaines du marketing, du commerce et du management opérationnel totalement adaptées au structures des entreprises locales.

Nous proposons également à nos clients de les accompagner dans la recherche de leurs futurs collaborateurs



Mes compétences :

Management

Ressources humaines

Organisme de formation

Conseil en recrutement

Conseil en stratégie d'entreprise

Recrutement

Distribution

Conseil

Photographie

Formation

Organisation