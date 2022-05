Philippe DELACHAUSSEE

Acheteur dans des PME industrielles et de négoce.

- achats de métaux en bourse

- achats de produits dérivés du pétrole

- achats de produits de décoration et composants

- sourcing international (sous traitance en Pologne)

- nouveaux produits en Chine, en Inde, au Sri lanka, aux Philippines

- négociation des prix, des délais, des moyens de paiement

- apport d'informations sur les marchés amonts aux utilisateurs internes



- intervenant à l'IUT sur le domaine de l'emballage



- conseil auprès de chercheurs d'emploi, de salariés ou non

- aide à l'orientation

- soutien dans la recherhce de travail

- soutien à la formalisation d'un projet de creation d'entreprise

- travail sur la GPEC territoriale



- Directeur départemental de la Prévention Routière

- animation des bénévoles

- organisation de manifestations sur la prévention routière

- recherche de financements

- intervention dans les écoles, les collèges, les lycées, auprès des seniors sur la prévention routière

- organisation administrative du bureau



Mes compétences :

Achats

Conseiller emploi