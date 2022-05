Philippe DELAHAYE

Commercial avant tout, j’ai une très grande capacité d’écoute et arrive, selon les directives de l’entreprise, à faire adhérer à un projet en commun. j’ai eu le plaisir d’animer, de diriger, de motiver et d’accompagner des équipes de commerciaux salariés ainsi que non salariés..



Formateur depuis une vingtaine d’années tant au sein de centres de formations que d’entreprises, j’ai pu enseigner mes connaissances en vente, commerce et management.



Afin de développer son chiffre d’affaires, un commercial a besoin de davantage d’atouts que sa seule personnalité et son naturel. J’optimise ses garanties de succès à travers des cours de formation 360°, qui vont de la théorie à la pratique en passant par une approche comportementale individuelle et managériale.



Ayant acquis une vision élargie des problématiques de management et de leadership durant mon parcours professionnel, je mets à votre disposition mes capacités d’organisation et d’adaptation, ainsi que mon sens du contact. Enfin, j’ai pu développer rigueur, autonomie et créativité qui, accompagnées de ma grande motivation et de mon dynamisme me font penser que je peux vous aider efficacement en tant que Manager et/ou formateur pour adultes débutants ou professionnels confirmés.



Mes compétences :

Management

Formateur

Commercial

MANAGER

COMMUNICATION