Ingénieur Plasturgiste

Expertise des standards et des enjeux dans différentes industries (Automobile, Travaux Publics)

Compétences en Production / Qualité et Achats.

Management hiérarchique et fonctionnel d'équipes pluridisciplinaires. Management opérationnel et stratégique.

Achats Directs et Indirects.

Evoluer au sein d'une Direction Achats.



Mes compétences :

Achats

Manager

Plastiques

Qualité