Philippe DELASSUS

Le société Cabinet DELASSUS - SEGOND– installé depuis 2001, est située à BRAY SUR SEINE et à PROVINS.



Outre l’activité classique d’un cabinet de géomètre (Bornage, division, copropriété), le cabinet s’est spécialisé en gestion de carrières et en travaux bathymétrique. Depuis le mois d'août 2016, Frédéric SEGOND est habilité à piloter un drone ( Agrément DGAC) et nous sommes équipés d'un drone de type multi rotor homologués S1, S2 et S3.



L’effectif du cabinet est constitué de 7 personnes. (3 ingénieurs, 3 techniciens, 1 secrétaire)



Pour les travaux de terrain, l’entreprise est équipée de :



* Deux GPS LEICA système 1200 équipé TERIA

* Deux tachéomètres (leica TS15 robotisé, station focus 30 robitisé ),

* Drone DJI Inspire 1V2.0 homologués S1, S2, S3

* Trois véhicules (Némo, Kangoo 4x4 et clio),

* Un niveau automatique de marque ZEISS,

* Un sondeur de marque Tritech,

* bateau en aluminium



Pour les travaux bureautiques et de D.A.O, le cabinet est équipé de :



- Huit PC dont un portable spécialement configuré pour la bathymétrie et un serveur de stockage des données,

- Un traceur HP T 920 format A0,

- Deux imprimantes couleurs A3, (Scanneur, photocopie couleur A3),

- Quatre licences AUTOCAD ( 2008–2014–2017-2017) associées à un applicatif topographique COVADIS

- logiciel de photogrammétrie PIX 4D

- Logiciel de bathymétrie (Hypack)

- Sauvegarde automatique des données via réseau Internet,

- Logiciel de gestion de carrières (CORALIS)

- Logiciels bureautiques et de gestion.