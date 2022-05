Philippe DELAUNAY

Je suis également sapeur-pompier volontaire depuis de nombreuses années. Cet engagement demande courage et l’altruisme. Volontaire et honnête, je saurais faire preuve d'adaptabilité en qualité d'agent dans le domaine prévention/sécurité ou de toute autre mission que vous souhaiteriez me voir confier.



J'ai également planifié les formations suivantes : CQP APS, SSIAP 1, réception et vérification conformité des échafaudages fixes et roulants (Apave) et encadrement travail en hauteur (Apave).



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Secourisme

Prévention des risques professionnels

Nacelles

Audit