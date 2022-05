Philippe DELAVAL

Bonjour

auto-entrepreneur,mes qualites humaines saurant vous seduire,toujours dispo,mon seul objectif sera de vous satisfaire!

pose de toile de verre,papiers-peint,mise en peinture et bien d'autres choses encore.

pose de sols stratifies sans oublier le slow-job (A DECOUVRIR) et le coaching en bricolage.

mesdames,messieurs confiez-moi vos idees et je les realise.



Mes compétences :

slow-job

projets personnalises

Coaching

Plâtrerie peinture

conseil en decoration d'interieur