Philippe DELAVAUD

Importateur de cuisines je vends et installe pour des constructeurs de maisons individuelles et promoteurs immobiliers ..



Expertise du marché cuisines, électroménager encastrable, de ses acteurs industriels et distributeurs,de leurs positionnement, je suis spécialiste du sourcing à l'international.



Je réalise des audits sur les commerciaux pour le compte de points de vente cuisines .



.



Mes compétences :

Animation

Animation de réseau

Direction centre de profits

électroménager