Philippe DELAVEAU

Je possède une solide expérience des systèmes d'information des ressources humaines (SIRH) des grandes organisations. Au sein de grandes sociétés de services et sur ce domaine applicatif, j'ai exercé les métiers de consultant expert chargé de la mise en œuvre de progiciel, de chef de projet, de responsable de service de TMA et d'infogérance et de responsable avant-vente de ces services.

Désormais consultant indépendant, je réalise des missions d'assistance au pilotage de projets de SIRH (choix de solution, intégration de progiciel, TMA, ...).



Mes compétences :

SIRH

Ressources humaines

Gestion de projet

TMA

Infogérance

Conception-rédaction