Philippe DELECOUR

Diagnostiqueur immobilier



- Amiante avant travaux, démolition, Encadrant Opérateur de chantier SS4



- DPE – DPE avec mention, neuf, à l’immeuble, tertiaire, Etude de Rénovation Energétique des bâtiments (ERE)



- PCR (Personnel compétente en Radioprotection)



- Electricité Contrôle poste basse tension – Sécurité environnementale Equipement de sécurité – contrôle de terre



- Gaz Contrôle Installation gaz individuelle, collective < 400kw



- Termites (Métropole) – Xylophages insectes et champignons



 Autres Formations

- Utilisations et connaissances des utilisations d’appareils de contrôles

- Assainissement installation non collectif (ANC)

- Loi carrez et autres surfaces

- Logement Décent

- Norme de Surface et d’Habitabilité – Prêt à Taux Zéro

- Diagnostic Technique Immobilier – Millième de copropriété

- Accessibilité Handicapés – Etat des Risques Naturel Minier et Technologique