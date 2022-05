Philippe DELHOUME

J'exerce depuis 18 ans des responsabilités de programmes et de centres de formation dans les univers de l'enseignement supérieur et de la formation continue.



Rôdé aux enjeux de redéfinition d'activité et aux changements qui impactent le monde de la formation, habitué à répondre aux exigences de clients privés comme publics, je suis en mesure de piloter un centre de formation, de lui permettre de répondre pleinement aux critères qualité définis à l'article R.6316-1 du Code du Travail et de proposer des solutions de formation adaptées intégrant les outils pédagogiques de dernière génération.





Je réalise par ailleurs depuis 25 ans, après une spécialisation affaires internationales, des missions de conseil et de formation dans les domaines suivants : Marketing international, administration des ventes export, INCOTERMS 2010, logistique, dédouanement DEB et TVA intra-communautaire. J'interviens auprès de salariés d'entreprise et de jeunes en formation initiale.



Mes compétences :

Développement

Commerce international

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle