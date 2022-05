Philippe DELIGNY

Bonjour a tous

je suis en stage de création d entreprise, a la cci de Châteauroux.

pour réaliser un projet de création en tan que VTC chauffeur de voiture de tourisme haut de gamme de 9 places y compris chauffeur.



Prestations proposées :



- pour les seniors

: demi journée. journée par groupe de 6 personnes pour sortie touristique marchés locaux départementaux.marchés de no ëls visites de sites tel que château valençay maison Georges sans lac d eguzon . zoo de beauval.ect





entreprises;

tous vos déplacements ceux de vos collaborateurs pour vos réunions départementale régionale nationale.tous vos plis ou colis urgents vos transferts gares aéroports ect





particuliers:

pour tout vos déplacements sorties en famille restaurants discothèques enterrement de vie de jeune filles. garçons. vos trajets vers gares aéroports ext



se- service s adressera a un large types de publics particuliers. entreprises . toutes associations. collectivité local discothèques. résidences seniors.pour tout leur déplacements individuel ou groupes de 6 personnes . et je serais baser a DEOLS 36

vos avis m intéresse et je répondrais a tout vos questions

par avance merci