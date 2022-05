Philippe DELIN

Au travers de mes différentes expériences et responsabilités, plusieurs métiers au sein d’une même entreprise de 650 collaborateurs, j’ai prouvé ma capacité d’adaptation, de flexibilité, de polyvalence : direction d’agence, direction d’exploitation et contrôle de gestion, direction de la communication, direction des services d’information, direction des achats et services généraux.

Dans ma dernière expérience, j’ai aimé relever le défi de développer un service achat d’une organisation de PME vers une organisation de groupe.

Dans le contexte d’une entreprise à croissance rapide, j’ai dû mettre en place les procédures, veiller à la rationalisation des achats et des fournisseurs, et améliorer la performance générale des achats.

Rigueur, ténacité, implication et sens de l’écoute, telles sont les aptitudes que j’ai dû mettre en œuvre pour atteindre mes objectifs.



Vous pouvez me contacter à l'adresse p.delin (at) wanadoo.fr



Mes compétences :

Négociation des dossiers stratégiques

Négociation avec les fournisseurs

Stratégie achat

Gestion des achats

Déploiement SAP Bydesign

Conduite du changement

Gestion de projet

Réduction des coûts

Gestion du risque

Suivi des performances achats de l'entreprise