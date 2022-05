Gestion du changement et management

Accompagnement des organisations

Organisation et restructuration/ stratégie d’entreprise

Accompagnement social du changement et relations sociales

Modernisation de la fonction RH

Négociations et animation des IRP



Mes compétences :

Animation d'équipe

Gestion des ressources humaines

Relations sociales

Gestion du changement

Dialogue social

Management

Ingénierie de formation