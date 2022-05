Philippe DELOISY

Aprés mes obtentions de capacités marchandises en 1990 et capacité voyageurs en 1991 , j'ai toujours été dans le transport en faisant des tour d'europe en autocar ; puis a mon compte dans l'autocar et depuis dix ans responsable logistique dans une blanchisserie industrielle faisant partie du top five francais !

je suis a l'écoute des gens , bon relationnel , rigueur et ponctualité sont mes armes premiéres !

j'ai tous les permis de conduire et est prét a m'investir sur de nouveaux horizons ; soif de découvrir !



Mes compétences :

Transport de personnes

cap grand conducteurs routiers

Transport de marchandises

Attestation de Formation aux Premiers Secours