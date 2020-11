Actuellement en poste de coordinateur run CRM chez la société Clarins.



Je suis en recherche de consultants BI senior avec des compétences sur Informatica/datastage et/ou BO / Qlickview pour renforcer l'équipe Montpelliéraine et intégrer des grands comptes de la région.

Salaire : Selon profil

Lieu : Montpellier

Contrat : CDI.



Merci de me faire parvenir vos CV par email (philippe.delvallee@exofil.fr) si vous êtes intéressé.



Personnellement, je suis gérant de la société EXOFIL et expert senior BI spécialisé dans les bases de données (Sybase, Oracle, Sql server, Ingres, Acces), les ETL/EAI (Informatica, Datastage, Oracle DI, Extract, Tibco), le data ware house et les outils de reporting (Business Object, Oracle BI, Crystal Report...).



Excellent relationnel, gestion de projets, expertise technique et management d'équipe (y compris off-shore).



Langues utilisées dans le cadre professionnel (orale, écrit) : Français, Anglais et Allemand.



Vous pouvez me joindre au (+33)(0)6.51.60.31.41



Je recherche uniquement des opportunités sur la région de Montpellier ou en remote.



Compétences :



- Bases de données : Oracle (de 7 à 12i), OpenIngres, Sybase (ASA version 11 and 12, ASE version 5 et 6, ASIQ 12.6), Sql Server, Access

- Systèmes : Unix (HP, Solaris, Aix), Windows (administrateur), VM Ware

- Réseau : TCP/IP

- Languages : C, VB, SQL, ProC, Pascal, Lisp, Shell, PL/SQL

- Méthodes : UML, Merise

- DataWarehouse : Power Mart (formateur), Informatica Power Center, Datastage (formateur), Oracle DI, ETI Extract, Tibco

- Outils : Visual Studio, Open Road, Business Objects ( de 5 à BI4 (formateur)), Crystal Report, Load Runner

- Autres : $Universe (formateur), CFT, Netbackup, Patrol, WebSphere





Missions effectuées :



-Clarins à Montpellier (34) et Paris (75) : Mai 2017-

-Sanofi à Montpellier (34) : Août 2012 - Janvier 2017

-Val d'Aurelle à Montpellier (34) : Janvier - Juillet 2012

-Coface Deutschland AG à Mainz (Allemagne) : Octobre 2010 - Décembre 2011

-Operational Services à l'aéroport de Francfort (Allemagne) : Avril - Juin 2010

-Formateur Datastage PX à Paris : Avril 2010

-La Banque Européenne d'Investissement au Luxembourg : Mars 2009 - Jan 2010

- La Poste à Montpellier (34) : Dec 2008 - Janv 2009, Mai 2007 Fev 2008, Sept 2006 Fev 2007, Nov 2005 Mai 2006, Mai 2001 Mai 2003

- Parcs Nationaux de France à Montpellier (34) : Juin Juillet 2008

- P2I, Montpellier (34) : Mars Juillet 2008

- La Caisse dEpargne à Aix (13) : Juin 2005 Aout 2006

- Sanofi-Aventis à Montpellier (34) : Fev 2004 Oct 2005, Oct 2003 Nov 2003

- Devinlec à Toulouse (31) : Janv 2004

- France Telecom à Montpellier (34) : Dec 2003, Juillet 2003, Fev 2000 Avr 2001

- La Caisse dEpargne Arpège à Toulon (83) : Juillet 2003 Sept 2003

- Nutrition et Santé à Revel (31) : Juin 2003

- STNA (Service Technique de la Navigation Aérienne) à Toulouse (31) : Mai 1999 Fev 2000

- Airbus à Toulouse (31) : Mars Avril 1999

- Les Salins du Midi à Montpellier (34) : Mars Dec 1998



