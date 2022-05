Philippe DEMARIE

Résumé de mon parcours professionnel

ANGST&PFISTER

Filiale du groupe Suisse ANGST&PFISTER spécialisé dans la fourniture de composants technologiques pour l’industrie (étanchéité ,matières plastiques ,transmission ,antivibratoire ,transfert de fluides).

Head of Indirect Sales Channel pour les filiales Française et Belge

Head of Sales and Marketing pour les filiales Française et Belge

Profit Center Leader Transfert de Fluides et Transmission mécanique



PIRTEK France

Filiale Française du groupe Britannique PIRTEK Europe, leader mondial dans le développement de réseaux de franchises « B to B » spécialiste du remplacement de flexibles sur site.

Operating Manager

Sales Manager



HALLA FRANCE

Filiale française du groupe Coréen HALLA constructeur de chariots de manutention et d’engins de T P

Spare Parts Manager



ATLET FRANCE

Filiale française du groupe Suédois ATLET AB constructeur de chariots élévateurs de magasinage et de matériel d’élévation.

Spare Parts Manager





Mes compétences :

• Vente de services techniques

• Mise en œuvre de supports de publicité, marchand

• Organisation de participations événementielles

• Recrutement et négociation salariale

• Vente de composants industriels

• Formation et animation de technico-commerciaux

• Direction d’agences

• Animation de réseau de franchises techniques B t

• Suivi de comptes nationaux

• Logistique, stockages, sourcing, approvisionneme

• Négociation : achat /vente /accords cadres

• Connaissance générale en composants techniques