Philippe DEMICHEL

L'électronique comme passion depuis le CM2.

Fatalement ça devait se finir par la création d'une entreprise ...

Après de multiples expériences techniques et humaines très enrichissantes dans des petites, moins petites et très grandes sociétés, dans des domaines très variés allant de la robotique, à l'automobile, l'aéronautique et aux télécoms c'est avec beaucoup d'énergie et de plaisir que je dirige actuellement ma société. D'autant plus que tous mes collaborateurs sont eux aussi un peu ... comment dire ... passionnés (je pensais bien à un autre terme, mais ça ne fait pas assez sérieux !).

A part ça, tout va bien.

Et en plus, j'habite Annecy : ça fait envie, n'est-ce pas ...



Mes compétences :

Electronique

Informatique

Innovation