Jean-Michel KELAGOPIAN

Coach certifié - Expert dans l’accompagnement du changement des dirigeants et de leurs collaborateurs, spécialiste du développement des performances et des compétences.



Formations en développement commercial et efficacité relationnelle -Formateur agrée.



Membre I.C.F - Coach Certifié ACC ICF (International Coaching Federation)

Accrédité par Insights Discovery et Success Insights (DISC) pour les technologies comportementales/motivationnelles et membre du réseau Neocoach



Mes compétences :

Coaching

Développement commercial

Développement personnel

Services

Organisation

Industrie

Finances