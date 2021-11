Bernard DURAND

Après un début de parcours professionnel en société de services en informatique industrielle, j'ai poursuivi ma carrière chez un utilisateur (Groupe DANONE) dans différentes unités de la branche industrie du Verre puis chez un constructeur d'équipements electroniques embarqués..



Je suis maintenant ingénieur commercial chez COURBON, une société du groupe VINCI ENERGIES.

A la fois ensembliers dans les domaines des process poudres et liquides, nous sommes aussi intégrateurs de systèmes de contrôle commande et, enfin, éditeurs de nos propres solutions logicielles dédiées au suivi de production (Manufacturing Execution Systems), à la traçabilité (Track & Trace) et à la dématérialisation de documents.



Mes compétences :

Informatique industrielle

Gestion de projet

Vente

Systèmes embarqués

Ingénieur d'affaires