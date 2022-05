Philippe DEMUL

Je m'épanoui dans le domaine des achats, de la négociation, de la mise en concurrence des divers fournisseurs et/ou la gestion de stocks.



- Négociation de tarifs, suivi et enregistrement dans une base ERP (AXAPTA).

- Conception et mise en place de procédures.

- Maîtriser la relation Fournisseur. - Optimiser la gestion des stocks.

- Reporting Groupe.

- Etre l’interface entre les différents services concernés par les achats.



Sensibilisé aux diverses normes ISO en vigueur en France, par ma dernière expérience professionnelle, je suis réceptif à ce qui concerne la sécurité des hommes et des biens, ainsi que les normes qui en découlent : 9001, 18001 et bien entendu la norme 14001.

Goût du challenge, mon expérience, mon sens de l'organisation, mes connaissances mais aussi les compétences dans le domaine QSE que je viens d'acquérir.

De plus, mon expérience m’a aussi permis d’apprendre à travailler dans un contexte international, chargé du reporting vis-à-vis nos filiales aux PAYS-BAS et aux USA.



Mes compétences :

