Walid DJOUAK

De formation scientifique, j'ai fait le choix d’intégrer à mon profil une nouvelle compétence, celle de l'informatique. De nature curieuse, j'ai intégré un master en informatique à l'Université des Sciences de Montpellier où j'ai par la suite acquis à travers mes expériences professionnelles des compétences indispensables dans ce secteur.

Par soucis de polyvalence et de perfectionnement, j'ai suivi une formation " Technicien/Administrateur Systèmes et réseaux informatiques" à Montpellier afin d'enrichir mon profil et être informatiquement autonome et efficace à tous points de vue.







Mes compétences :

Linux

VMware

SQL

MySQL

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows

Microsoft Exchange Server

Linux Red Hat

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > VLAN

HTML

FTP

Domain Name Server Protocol

Cisco Switches/Routers

Apache WEB Server

Active Directory

AIX UNIX

Configuration informatique

Serveur web

Firewall

Microsoft Windows Server 2008 R2

Windows 8

Microsoft windows server 2012 R2