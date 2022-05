Bonjour, et bienvenue sur mon profil !



Après de nombreuses expériences dans l univers de la radio ( Fun Paris, Europe 2, Rfm, Radio Alligator, etc..) de la musique, de la restauration, j'ai trouvé ma voie : l'import et la commercialisation de produits fabriqués en Asie.



Depuis 2005, au sein d'une société de Hong Kong, nous importons de nombreux produits pour le compte de fameuses enseignes françaises comme

RMC, Heineken, Stella Artois, Carrefour, Leroy Melin, Intermarché, Leclerc, Norauto, Paulaner, Brico Dépot, Village Center, Sunelia, Trigano...



Avec des soucis permanents de qualité, de respect des normes européennes et/ou françaises, nous sommes en mesure de répondre à toutes vos demandes de produits fabriqués en Chine :du sourcing à la production de masse, du contrôle qualité, au transport en passant par les formalités douanières, n'hésitez pas à nous interroger.



L'étude de votre projet est gratuite.



Restant à votre entière disposition,



Cordialement.



Philippe Denaux



Mes compétences :

Acheteur international