Philippe DENÉCHEAU

Après 30 années passées au sein de sociétés nationales et internationales dans la gestion des eaux et des sols pollués, la gestion/valorisation des déchets urbains et industriels, j'opère actuellement en qualité d'Ingénieur Senior Indépendant.



J'interviens en toute confidentialité pour des Bureaux d'Etudes, des Sociétés de Travaux de Dépollution, des Industriels et des Promoteurs Immobiliers, pour des missions de Consulting, d'Audit et d'Expertise, d'Assistance à Maître d'Ouvrage et Sociétés de Travaux,d'Assistance à Maîtrise d'Oeuvre, sur des opérations d'études et/ou de travaux en France comme à l'International.



Sur l'ensemble de ma carrière j'ai été impliqué dans le "business development", depuis la création de centres d'activités (agences, départements techniques,...) jusqu'au développement de technologies environnementales innovantes (lavage de sols/sables, réduction chimique "in-situ", desorption thermique "in-situ",...), en France comme à l'international.



Mobile en France et à l'Etranger.