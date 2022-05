Philippe DENIMAL

Je suis Ergothérapeute Diplomé d'Etat et travaille dans une structure psychiatrique.

J'utilise spécifiquement mes compétences dans l'utilisation de médiateurs artisanaux,artistiques,corporels(expression corporelle),dans un contexte de thérapie de groupe et de thérapie individuelle, ainsi que dans un contexte de formation à la relation d'aide.

Formé et certifié à la gestalt-thérapie du lien (concepts du courant anglo-saxon de la psychanalyse des relations d'objet et des théories de l'attachement) j'exerce depuis peu en cabinet libéral à Annoeullin en tant que Gestalt-thérapeute certifié et propose des consultations en psychothérapie pour adulte.



Mes compétences :

expérience professionnelle en psychiatrie

Psychothérapie du lien