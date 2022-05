Sonia FILLAUD DUBOIS

Avec une expérience de 25 ans comme mannequin (près de 200 publicités Air-France, Gaz de France, Banque Populaire, Midas, Norwich Union, Nikon, Nintendo 2009 …) où j'incarne différentes représentations de la femme toujours en lien avec les objectifs de chaque société (sportive, mère de famille, hôtesse de l’air, banquière, femme d’affaires). Je deviens Gestalt-Thérapeute (membre individuel de la Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse). Je fonde Miroir Consulting en 2003, un cabinet de psychothérapie et de coaching et me spécialise sur le thème de l’image de soi et l’impact sur autrui. Je mets mon expérience de mannequin et mon regard Gestaltiste (qui privilégie le comment de la situation et non le pourquoi) au service de l’image de la personne et de sa relation à l’autre. Ma particularité est de permettre à chaque personne de déployer toutes ses couleurs (son potentiel et son langage verbal et non-verbal) et de les révéler en fonction du contexte et de l’interlocuteur. J' anime également des formations à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, à l'Incubateur de Novancia,

pour l'Ordre des Avocats de Paris,Le Tanneur, Chopard...

Thérapie, Stages à thèmes Coaching Formations...

Communication

Conseil en image

Thérapie de groupe

Thérapie individuelle

Coaching

Animation de formations