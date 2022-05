Raphaëlle GIACOMINI-AGOSTINI

Www.cabinetrga.com

www.omzenyoga.com



Après une formation dans les hautes technologies et un parcours de créatrice d’entreprises dans le secteur Informatique de pointe, j'ai occupé des fonctions d’encadrement de projets de grande envergure. L’Intelligence Artificielle m’a rapprochée des sciences cognitives et neurosciences, et de fil en aiguille, j'ai décidé de changer radicalement mon parcours de vie et de reprendre des études dans le domaine de la Psychothérapie et la Gestalt en particulier pour allier le corps et esprit, être et création.



Le yoga était une passion que je partagé aujourd'hui dans mon enseignement et que j'allie volontiers à la Gestalt où ces deux displicined se rejoignent et se complètent parfaitement.



De même pour la Photo. Je propose un travail ponctuel de Photo-Therapie qui permet de booster un travail personnel en parallèle. L'idée profonde est de se voir tel que nous sommes.



Forte de ces expériences et de nombreuses créations, professionnelles et artistiques, je me propose de vous accompagner dans les différentes étapes de votre vie pour ouvrir, changer votre zone de confort, et devenir l'Architecte de Votre Vie.



Mes compétences :

Créativité

Photo

Psychothérapie

Yoga

Photo-thérapie

Meditation

Coaching d'idees

Community Manager

Ressources humaines

Veille

Management

Coaching de vie

Gestalt

Blog

Bien être

Conseil

Gestion de projet

Accompagnement

Graphologie

Formation

Relation client