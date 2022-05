Philippe DENIS

Directeur Général Adjoint CERFRANCE Loire Atlantique (Conseil TPE / PME et expertise comptable - 225 collaborateurs)

Manager des directeurs d'agence et de toute l'activité comptable, conseil, et juridique sur tous nos marchés ( responsable CA 12 000 K€ / 160 pers)

Porteur de la stratégie de développement du conseil, des partenariats stratégiques et des clients PME

Expert comptable habilité



Mes compétences :

Management opérationnel

Pilotage de la performance

Direction générale

Direction et conduite de projet