Philippe DENIS

Je suis a MECC ALTE France (fabriquant d'alternateur de 1 a 3000 KVA pour les groupes électrogénes) depuis 1989 , j'ai commencé dans les ateliers en temps qu'ouvrier puis je suis passé ensuite responsable d'atelier, puis responsable technique, SAV et qualité.

J'interviens lors d'expertises ou d'étude de nouveaux produits. je travaille dans des milieux différents (ferroviaire, marine, industriel, militaire,etc...)

MECC ALTE FR est responsable des zônes France, Belgique,Suisse, et toute l'Afrique Francophone et l'Afrique du nord.

Cela m'impose d'être disponible et d'aimer voyager, car je suis souvent en déplacement.

Je sais m'adapter à tout type de situation et sais trouver trés vite des solutions aux problémes rencontrés, afin de toujours satisfaire au mieux le client.

J'aime les relations humaines, et les contacts variés.

Voila en quelques mots ma présentation.



Mes compétences :

Électrotechnique

Conception

Service client

Informatique

Qualité