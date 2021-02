Philippe DEPAEPE

Au cours de mon parcours professionnel, j' ai eu l' opportunité d' exercer avec succès les taches suivantes :



Prospection du secteur.



Relance des offres de prix.



Négociation en amont et en aval (fournisseurs et clients).



Rationalisation des procédure de S.A.V.



Établissement d offres personnalisées.



Mise en place et suivi de plans de vente adaptés et optimisés.



Analyses de marché, études qualitatives et quantitatives du secteur.

Analyse des besoins du client en adéquation avec son budget.



Organisation d' événements ponctuels en collaboration avec nos fournisseurs (foires, salons...).

Accueil de la clientèle, conseil, finalisation de la vente et encaissements.