Philippe DEPARIS

Après avoir travaillé en audit chez Price Waterhouse j’ai créé le cabinet COMEXCO Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes avec pour principal objectif d’être en mesure d’apporter un service de proximité.



Afin de pouvoir répondre au mieux aux attentes de nos clients les activités de notre société ont été segmentées avec la création de trois pôles :



Pôle pour les grandes entreprises nationales et internationales

Pôle pour les entreprises moyennes et patrimoniales

Pôle pour les sociétés étrangères désirant s'implanter en France



Sans être exhaustif nos principaux domaines d'activité sont actuellement :



S.S.I.I, secteur de l’informatique et des nouvelles technologies

START UP INTERNET

Sociétés Foncières Immobilières

Société de commerce de gros, et d' Import / Export

Sociétés de Services

Marchands de biens

Secteur sportif professionnel

Secteur industriel



Mes compétences :

Audit

Comptable

Expertise

Expertise comptable

Internet

SSII