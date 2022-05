Philippe DEPLAND

J'ai occupé différents postes de Directeur Technique, Business Developpement Manager, Principal consultant à l'Europe chez Computre Associates, pendant 20 ans et fort de mon expérience, des méthodes acquises et de mon réseau, j'ai participé à la création de eMedia Technologie, société spécialisée dans les technologies de l'information. Notre objectif primaire est de satisfaire les clients, en proposant des solutions éprouvées dans le domaine du développement et la maintenance d'applications, le conseil en modélisation de processus, de données d'entreprise, la gouvernance des systèmes d'information, la sécurité et la gestion des services informatiques.

Je suis à ce jour directeur associé chez eMedia Technologie ou j'occupe des fonctions de directeur de projets et d'architecte SI et ou je réalise des missions de conseil et d'AMOA. Mes compétences techniques vont des mainframes aux systèmes ouverts avec des domaines de prédilection que sont l'ITSM (Service Management), l'ITAM (Asset Management) et plus spécifiquement la gouvernance et le pilotage avec une spécialisation de longue date dans le BAM (Business Activity Monitoring).

Je réalise aussi des missions d'audit autour des bonnes pratiques ITIL et de la norme ISO20000 ainsi que dans le domaine de la sécurité autour d'ISO27000. Je fais aussi parti des associations itSMF (ITIL), AE-SCM (externalisation), ARCSI (Sécurité du SI)



