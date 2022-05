Expert comptable de formation, j'ai débuté dans un grand cabinet (KPMG) de 1986 à 1990. J'ai poursuivi ma carrière dans un cabinet moyen (20 personnes en 1990, 80 en 2004) dont j'ai été successivement Manager et associé. Parallèlement à ma fonction d'associé j'en étais DAF et DG.



Intéressé par l'évaluation d'entreprise et pat la transmission du savoir, j'ai créé ma structure de conseil et formation axée sur l'évaluation d'entreprise, l'accompagnement des acquisitions, cessions et la formation en 2004 puis ai repris mes activités d'expert-comptable et commissaire aux comptes en créant la société Philippe Depoutot & Associés.



Je suis certifié IFRS.



Je suis également membre de la CCEF (Compagnie des Conseils et Experts Financiers).



J'exerce 4 métiers:

-expert-comptable

- commissaire aux comptes

- conseil en acquisition/cession/transmission

- formateur/enseignant en comptabilité / normes / Evaluation



Je connais bien les secteurs du conseil et de la presse.



Mes compétences :

Audit

Commissaire aux comptes

Transmission

IFRS

Formation

Évaluation d'entreprise

Expertise-comptable

Consolidation des comptes