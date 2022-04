Christelle DEPOUTOT

 Stylisme :

•Visite des salons professionnels, shoppings (France et étranger)

•Définir les tendances de la saison, proposer des thèmes et des gammes de coloris.

•Créer des panneaux de tendances.

•Rechercher des nouvelles formes, matières, en intégrant les tendances de la saison et dans un souci constant de différenciation.

•Réalisation détaillée des modèles, élaboration des histoires et des silhouettes.



 Collectionning :

•Suivre les tendances stylistiques générales, connaître le marché, assurer la veille concurrentielle, analyser les résultats et les données marché.

•Elaborer les plans de collection et monter les collections actuas et long terme (MN, MDD, Licence).

•Briefer les stylistes et les modélistes (sens du détail).

•Faire des propositions pour le développement et la cohérence de l’ensemble de la collection (sensible aux tendances de la mode).

•Elaborer les cahiers des charges produits.

•Mettre au point les produits en termes de style et de bien aller.



 Sourcing :

•Optimiser les couples produits/fournisseurs en fonction des cahiers des charges.

•Rencontrer les fournisseurs (en France et à l’étranger) et veiller au maintien d’une communication fluide et efficace.

•Négocier aussi bien les prix que les conditions.

•Suivre les performances des fournisseurs tant en terme de livraison qu’en terme de qualité.



 Gestion et suivi administratif :

•Suivre et adapter les budgets d’achats.

•Suivre les résultats des collections et mettre en place les actions correctives nécessaires.

•Veiller au bon suivi administratif des collections : codification, commandes, embarquements, livraisons.



 Communication et management :

•Relayer en permanence la stratégie de l’entreprise auprès des interlocuteurs internes et externes.

•Développer une communication permanente avec tous les interlocuteurs internes afin d’optimiser l’efficacité de tous.

•Veiller à la bonne intégration des nouveaux arrivants. Esprit d’équipe.



Mes compétences :

Sens produit

Créative et ayant le sens de l'initiative

Esprit d'équipe et dynamique

