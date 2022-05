Pauline BOUTROY

Transformer, organiser, faciliter les entreprises a se structurer et les accompagner dans un environnement multiculturel est ce que je fais depuis près de 16 ans à travers les outils et systèmes d'information et de digitalisation actuel.



De part mes origines, je suis passée du travail de la terre a la digitalisation des processus en déployant mes compétences dans différentes missions internationales et multiculturelles, de management opérationnel et transverse à la conduite du changement, de l’innovation digitale au digital Learning.

De grand groupe, PME à startup j’ai découvert tous ces univers d’entreprise avec un angle international à travers les systèmes d’information et le numérique.



Après des études internationales de commerce à Lyon, puis 8 ans en tant que consultante fonctionnelle SAP SCM EDI, j’ai découvert d’autres ERP (Maconomy), travaillé plus proche de mes clients en tentant d’avoir toujours une oreille attentive à leurs préoccupations afin de pouvoir les conseiller au mieux et mettre en place des stratégies gagnantes.



J’ai pris un poste de direction sur une mission d’accompagnement stratégique auprès d’une PME ivoirienne en ingénierie de Télécommunication afin de mettre en place des processus métiers de contrôle permettant une réorganisation interne pour se diriger vers leurs nouveaux caps qui est aujourd’hui leur entrée en bourse.



De mon envie d’apprendre afin de pouvoir mieux accompagner les Hommes, j’ai décidé de lancer un projet e-learning afin de pouvoir travailler sur une nouvelle approche du transfert de la compétence en créant un premier prototypage lors de ma pré- incubation chez Wylla (ex Paris Pionnière).



Aujourd'hui certifiée dans le framework Scrum, formée à SAFe et aux techniques de coaching, je vous propose mes compétences.



