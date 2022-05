Philippe DESBRIÈRES

Domaines d'expertise :

- Finance d'entreprise (décisions et gestion des risques financiers)

- Finance organisationnelle (pilotage des organisations selon leur degré de complexité et via les mécanismes d'incitation et de contrôle)

- Gouvernance des organisations

- Evaluation d'entreprises

- Fusions & Acquisitions

- LBO

- Capital-investissement / Private-Equity

- Rémunération des dirigeants

- Actionnariat des salariés

- Stock-options...



Interventions en FORMATION ou en CONSEIL sur les domaines précités



Expérience de CONSEIL auprès de PME industrielles et commerciales, de Sociétés de Conseil et de Capital Investisseurs (Evaluation, Transmission, Montages financiers, LBO) et auprès des Directions de grandes entreprises comme CARREFOUR (lors de la mise en place du plan mondial d'actionnariat salarié), FRANCE TELECOM (Evaluation, Gouvernance, Plan d'actionnariat salarié, lors de la privatisation), AIR FRANCE (Actionnariat salarié et Gouvernance, lors de la privatisation)...



Plusieurs interventions dans le cadre des Forums de FONDACT et des Séminaires de l'ANVIE sur l'Actionnariat salarié, les Stock-options, la Gouvernance des organisations.



Nombreuses expériences de FORMATION intra et interentreprises





Email : Philippe.Desbrieres@u-bourgogne.fr

Mobile : 06 85 63 72 48



Mes compétences :

Finance

Gouvernance

GRH

Organisationnelle