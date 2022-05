Philippe DESCAMPS

Cadre supérieur en retraite

Expérience general management dans environnement multiculturel ( Europe de l' ouest, Europe Centrale, Asie du SE, Chine ) dans l' une des plus grandes entreprises industrielles belges.

Mise en place de filiales multi-produits et de plateformes de services partagés ( Asie ).

Aime : formation et gestion des équipes, informatisation ( main frames ), projets d' investissements dans des technologies innovantes, sous tous leurs aspects ( stratégiques, juridiques, financiers, environnement, aide au démarrage ).

Intérêt actuel pour start-ups, principalement dans des projets productifs ou se plaçant dans une transition énergétique.