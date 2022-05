Philippe DESCAMPS

Après une vingtaine d'années en entreprise, je suis devenu FORMATEUR, pour transmettre mes connaissances et partager mes expériences :

- du MARKETING

- de la GESTION de PROJET (industriel et/ou commercial)

- de la VENTE (négociations)

- des ACHATS

- de la GESTION

- du DROIT du TRAVAIL

- de la GESTION DE LA RELATION CLIENT

- de la GESTION de CLIENTÈLE

- et du MANAGEMENT

Je suis titulaire d'un DESS (Certificat d'Aptitude à l'Administration des Entreprises).

J'ai dirigé des entreprises diverses :

- commerciale : avec une vingtaine de collaborateurs directs et un point de vente en responsabilité

- industrielles : avec jusque 120 salariés sous ma responsabilité dans la direction d'un centre de profit