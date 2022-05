Philippe DESCARRIER

Issue d'un BTS Électrotechnique, je suis tombé dans la surveillance électronique durant mon stage de BTS.

J'ai pu ainsi trouver mon premier emploi sur Paris et faire mes premières armes sur les poses des systèmes d'alarme intrusion, vidéo et contrôle d’accès. De retour dans la Marne, j'ai évolué et pu toucher à tous les champs de métiers tournant autour de la protection des biens et des personnes,

Jusqu'à la détection et protection contre les incendies depuis 5 ans maintenant ; au sein de CHUBB FRANCE.



En parallèle, en 2009, le gouvernement créer le statut de Micro-Entreprise, lequel je m’empresse d'obtenir pour pouvoir avoir ma petite entreprise, et voguer ainsi dans la sphère de l’Artisanat !



Mes compétences :

Domotique

Sécurité