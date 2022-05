Philippe DESCHAMPS

REFERENCES



Clients Marie-Claire, Canon, Lego, Peugeot, RG512, Divina Spoza, Hervé Mariage, Miss Kelly, Phytosolba, Wella, Lucie saint Clair, Medecine Douce, Addidas, Groupe du Louvre, M6, Valege,

Miss Paris, Torrente, Complices, Marmara, Sym, Ladd magazine, THK Riverside, Biologie recherche, Ateliers Philippe Coudray, DDB, Just for you, Denim Studio, Lili la Tigresse, Cyrillus



Novembre 2008 - Aujourd'hui PHD Prod.fr - Responsable agence - Photographe

- Production globale catalogues : du projet à l’impression



2005 - 2008 Union Galactique SARL - Responsable agence - Photographe

- Production globale : Gestion, Projet, catalogues,

Site internet, vidéo, affichage, charte graphique, vidéo.



2000-2005 PHD Production - Responsable agence – Photographe

- Production globale catalogues : du projet à l’impression





1990-2000 Photographe indépendant Auteur Agessa

- Création du Portfolio

- Magazine medecine douce : couverture et reportage

- Marie-Claire : production et photos publicitaire / responsable studio photo

- Assistant Jean-Jacques Bugat

- Assistant réalisateur Laurent Chastel : -Groupe hôtelier Concorde incentive et convention

-Photo de groupe des hoteliers



Reportage Tour Operator MARMARA : Syrie, Jordanie, Kenya.







1988-1990 Media Print : Laborantin noir et blanc



Mes compétences :

Art

Mode

Nature

Peinture

Photographe

Portrait

Production

Réalisation

Sculpture