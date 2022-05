Philippe DESCOTTES

Je suis dessinateur projeteur concepteur, actuellement disponible, ouvert à toute étude et porteur de projet.

Ma longue expérience professionnelle m'a amené à étudier et réaliser des projets de A à Z, plus particulièrement des machines de production et développement de nouveaux produits:

- Banc de contrôle de débit, cyclage, flexion, épreuve, lavage, tir à la cible, préparation tube...

- Machine de cintrage, emmanchement frein, poinçonnage, grugeage...

- Pompe 4000 bars, injection, générateur air chaud, poste aspiration, poste soudure...

Je suis en mesure de pouvoir réactualiser ces expériences, sous forme de transferts de technologies ou de réalisations clé en main.

Il va de soi, que pour chacune des applications, il sera nécessaire de les adapter suivant les nouvelles contraintes et cahiers des charges.

Restant à votre disposition pour toute offre, dans tout domaines d'applications.



Cordialement





Mes compétences :

INTELLECTUEL: perspicace, déduction, intuition

PERSONNALITE: affirmée, réfléchi, posé, initiative

NERVEUX ET PSYCHIQUE: maitrise, réflexes

ACTIVITE:sens des responsabilités

SOCIAL:honnête, loyale et fidèle