Philippe DESCOTTES

La formation à l'Igr, le bilan de compétences avec Isabelle Ganon, ont renforcé ma motivation a créer mon entreprise.

Depuis novembre 2014, Baies sauvages et cie existe et transforme des plantes sauvages récoltées en Bretagne en boissons pétillantes, gelées, biscuits....

La commercialisation démarre

Salarié pendant plus de 20 ans dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire, j'ai dirigé plusieurs structures de 15 à 40 salariés.

Je suis donc un cadre polyvalent, je sais élaboré des budgets, rédiger des projets, faire des demandes de financements, mettre en place des procédures (recrutement, finances....).

J'associe autant que faire se peut les collègues dans les démarches de projets, de Grh....: comités de pilotage.

Je crois à la force du collectif.



Mes compétences :

Connaisance en batiment : bois.élect