Philippe DESHERBES

J'ai commencé dans la vie active comme plombier-chauffagiste de 76 à 83 puis j'en ai eu mare, c'était la routine, je me suis donc mis à chercher du travail dans tout autre chose et me suis fait embaucher à BRICORAMA ou je suis passé de vendeur à adjt direction puis suite à ma demande j'ai obtenu le poste de directeur de magasin. j'ai été muté 8 fois en dix ans et toujours pour prendre des magasins en difficulté ou ayant de gros problème de personnel. j'ai quitté le groupe BRICORAMA en 92 suite au rachat par la St" Batkor. je ne m'y sentais pas bien, j'ai donc démissionné en Juillet 92 et à l'époque , je tenais le magasin de la porte d'Italie. Je me suis fait embauché à POINT P (négoce en matériaux)Grenoble début Aout pour redresser un magasin sous la franchise OBI afin de le revendre à ce groupe. mission accomplie, puisque j'ai mis à peine 2 ans pour le redresser. j'ai ensuite été muté sur la LOIRE (42) comme chef de secteur pour gérer plusieurs agences de négoce puis en 99 je suis parti sur Nantes pour tenir le plus gros négoce de Nantes ainsi que le pool transport ou j'ai eu là également de très bons résultats. l'agence que je tenais à fermée ses portes pour se déplacer sur un autre site? on m'a confié la tache du déménagement que j'ai parfaitement réussi avec mon équipe. J AI CHANGER DE POSTE AU MOIS D OCTOBRE 2007 ET DEPUIS J OCCUPE LA PLACE DE COORDONNATEUR SÉCURITÉ SUR LE 44 ET LE 85. SOIT 29 AGENCES

je suis toujours proche de mes équipes, il n'y a que comme cela que l'on peut avancer.

j'ai fait beaucoup de formation interne de management, de contrôle du tabor etc, etc, etc....

mon souhait? trouver un EMPLOI DE CADRE DIRIGEANT en AFRIQUE. je suis un Séné gaulois et j'adore ce continent.



Mes compétences :

Adaptable

Conviviale

Fiable

Innovation

Méthodique

Opiniâtre

Pédagogue

ponctuel