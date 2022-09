Veronique JAMOIS

Passionnée des relations humaines et de l'énergétique, je vous accompagne dans le respect de vos valeurs pour amorcer un processus de changement dans votre vie.

Cabinet de Numérologue Energéticienne Animatrice datelier du mouvement, je dispense des ateliers utilisant - la Kinésiologie Mouvement® qui est un ensemble dactivités rapides à exécuter, amusantes et qui nous remplissent dénergie améliorant les facultés d'apprentissage et stimulant nos compétences et la Numérologie Créative® qui est une méthode originale de connaissance de soi. Ainsi, par les nombres et noms de votre identité qui sont des symboles, je vous fais prendre conscience de vos potentialités qui vous éclairent sur vos freins, vos besoins et vos richesses intérieures. Cest une approche qui s'adresse à toute personne désireuse d'atteindre ses objectifs avec plus de plaisir et de facilité. Il n'y a par conséquent pas de limite d'âge. Les objectifs peuvent être : Scolaires - Personnels - Professionnels - Posturaux et créatifs (musiciens, sportifs, danseurs, comédiens...)

Egalement des séances dharmonisation énergétique. Toutes les tensions, le stress, les traumatismes ou les perturbations émotionnelles, une problématique personnelle ou blessure physique entraîne une modification de la circulation de lénergie dans les corps (physiques, émotionnel, mental) et ne peut circuler librement. Elle consiste à aider à faire circuler les énergies sur tous les plans de lÊtre.

J'nterviens à l'amicale laïque de St Jean des Mauvrets les lundis de 19H à 20H ainsi que le jeudi de 10H à 11H. Ainsi que dans les entreprises.